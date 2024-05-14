Буффон назвал фаворита Евро-2024

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал Францию фаворитом чемпионата Европы 2024 года в Германии, а также оценил перспективы Италии.

«Франция — абсолютный фаворит. Италия делает ставку на красивую игру» — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ». В 2019 году Буффон сначала вернулся в Турин, а уже оттуда в 2021-м перешёл обратно в «Парму».

В составе «Ювентуса» вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. В 2006 году Буффон в составе сборной Италии победил на чемпионате мира.