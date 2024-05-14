Шамкин: был шанс заиграть в «Зените», но при мне было очень много хороших иностранцев

Полузащитник московского «Торпедо» Даниил Шамкин ответил, почему у него не получилось закрепиться в петербургском «Зените».

«Был шанс заиграть в главной команде? Шансы всегда есть. Просто при мне в «Зените», как и сейчас, было очень много хороших иностранных футболистов. Поэтому, конечно, конкуренция была сумасшедшей. Но я благодарен Сергею Богдановичу Семаку и тренерскому штабу за шансы, которые я получал, играя даже в Лиге чемпионов. Могу сказать, что для меня это был колоссальный опыт», – приводит слова Шамкина «РБ Спорт».

Напомним, Даниил Шамкин является воспитанником «Зенита». За дубль петербургского клуба дебютировал в 15 лет. В 2019 году он стал самым молодым дебютантом «Зенита-2» в официальных матчах, а затем и самым юным автором гола в истории ФНЛ. В первую команду сине-бело-голубых полузащитник перешёл в 2020 году. За «Зенит» Даниил провёл в общей сложности девять матчей. Ему удалось записать на свой счёт две результативные передачи. В июле 2023 года Шамкин перешёл из петербургского клуба в московское «Торпедо».