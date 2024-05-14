Непомнящий: не хочется, чтобы Тюкавин покидал РПЛ, Костя радует своей игрой

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах трансфера Константина Тюкавина в Европу.

«Думаю, что интерес «Атлетико» Мадрид к Тюкавину возможен, но вряд ли переход Кости произойдёт в летнее трансферное окно. Насколько я знаю, позиция руководства «Динамо» и агента такова, если переходить, то в зимнее трансферное окно.

Если говорить честно, то я бы не хотел, чтобы Костя уходил из РПЛ. Во-первых, радовать других зрителей — это досадно. Сейчас он радует нас, и мы любуемся его игрой. Во-вторых, от ухода Тюкавина российский чемпионат не станет сильнее. Для того, чтобы был успешный переход, нужно, чтобы совпало много факторов: найти своего тренера, команду с игровым построением, а самое важное, если переходить, то играть.

Играть не в качестве молодого человека, которого посмотрят или отдадут в аренду. Надо, чтобы человек переходил именно играть. Карьера Головина — образцовый момент. Таких больше нет. Все ребята приходят и борются за место в составе, но не всегда успешно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.