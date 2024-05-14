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«Реал» не будет продлевать контракт c Модричем и сделает ставку на Гюлера — Relevo

«Реал» не будет продлевать контракт c Модричем и сделает ставку на Гюлера — Relevo
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Руководство мадридского «Реала» приняло решение не пролонгировать трудовое соглашение с 38-летним полузащитником Лукой Модричем, заканчивающееся грядущим летом, несмотря на его желание остаться в клубе. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, боссы «сливочных» считают, что путь Модрича в мадридском клубе завершён, и хотят сделать ставку на молодых футболистов, в частности на 19-летнего хавбека Арду Гюлера. В «Реале» считают, что турецкий футболист может пойти по стопам Модрича. Подчёркивается, что в нынешнем сезоне Гюлер не смог получить достаточное количество игрового времени из-за того, что чаще всего на замену выходил именно Модрич.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Модрич принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами.

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