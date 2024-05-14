«Жирона» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

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Сегодня, 14 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Жирона» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Матч начнётся в 23:00.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 35 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 75 очков и занимает третье место. «Вильярреал» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработал 48 очков и располагается на девятой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Жирона» обыграла «Вильярреал» со счётом 2:1.

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