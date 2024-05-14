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Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Жирона» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

«Жирона» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 14 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Жирона» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Матч начнётся в 23:00.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 36-й тур
14 мая 2024, вторник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 35 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 75 очков и занимает третье место. «Вильярреал» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработал 48 очков и располагается на девятой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Жирона» обыграла «Вильярреал» со счётом 2:1.

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