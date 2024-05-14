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Бонгонда: кто заслуживает стать чемпионом из действующих лидеров РПЛ? «Спартак»

Бонгонда: кто заслуживает стать чемпионом из действующих лидеров РПЛ? «Спартак»
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о том, кто из действующих лидеров РПЛ больше заслуживает золотых медалей.

«Ха, я не могу ответить на этот вопрос. Могу сказать только, что «Спартак», — приводит слова Бонгонда Metaratings.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету красно-белых 46 набранных очков.

Напомним, по итогам 28 тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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