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Агент Бабича опроверг информацию о том, что игрок пропустит остаток сезона

Агент Бабича опроверг информацию о том, что игрок пропустит остаток сезона
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Футбольный агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Срджана Бабича, отреагировал на информацию о том, что его клиент пропустит остаток сезона и может не сыграть на предстоящем чемпионате Европы.

«То, что Бабич пропустит остаток сезона и может не сыграть на Евро, — неправда. Он скоро вернется более сильным, готовым и здоровым», — приводит слова Стояновича «Матч ТВ».

Ранее портал «Спорт-экспресс» опубликовал информацию о том, что, скорее всего, Бабич больше не сможет помочь «Спартаку» до конца сезона. Сообщалось, что повреждение защитника оказалось серьёзным, из-за чего он может не попасть на Евро-2024. Напомним, турнир стартует 14 июня и продлится до 14 июля. В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 23 матчах за «Спартак» и отметился тремя забитыми мячами.

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