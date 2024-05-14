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«Осасуна» сыграла вничью с «Мальоркой» в 36-ом туре Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Эрнандес Франсиско Хосе. Матч окончился вничью со счетом 1:1.

На 14 минуте отличился полузащитник «Осасуны» Хон Монкайола. Ответный гол пришел только во втором тайме — ворота соперника поразил полузащитник «Мальорки» Серхи Дардер.

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«Осасуна» имеет 41 очко после 36 матчей и идёт на 13-й строчке. «Мальорка» находится на 15-м месте и, проведя столько же матчей, заработала 36 очков. Первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024 занимает мадридский «Реал», который сегодня, 4 мая, досрочно стал чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона.