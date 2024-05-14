«Спартак» впервые потерпел поражение при Владимире Слишковиче

Поражение «Спартака» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0) стало первым для красно-белых под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Слишкович сменил на посту главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля 14 апреля. За этот период под его руководством «Спартак» сыграл восемь матчей во всех турнирах, в которых один раз проиграл, четыре раза выиграл и три раза сыграл вничью.

Напомним, игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Автором единственного гола стал защитник калининградцев Кевин Андраде.

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