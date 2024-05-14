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«Спартак» впервые потерпел поражение при Владимире Слишковиче

«Спартак» впервые потерпел поражение при Владимире Слишковиче
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Поражение «Спартака» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0) стало первым для красно-белых под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

Слишкович сменил на посту главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля 14 апреля. За этот период под его руководством «Спартак» сыграл восемь матчей во всех турнирах, в которых один раз проиграл, четыре раза выиграл и три раза сыграл вничью.

Напомним, игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Автором единственного гола стал защитник калининградцев Кевин Андраде.

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