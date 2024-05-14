«При всём уважении, но будет тоска». Генич – об участии «Балтики» в финале Кубка России

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу «Балтики» над «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Балтика в финале! Но кто бы не вышел в финал из Пути РПЛ — будет тоска. По антуражу и вниманию. При всём уважении. Извините, но жаль», – написал Генич в своём телеграм-канале.

14 мая состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Благодаря этому «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.