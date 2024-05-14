Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«При всём уважении, но будет тоска». Генич – об участии «Балтики» в финале Кубка России

«При всём уважении, но будет тоска». Генич – об участии «Балтики» в финале Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу «Балтики» над «Спартаком» (1:0) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Балтика в финале! Но кто бы не вышел в финал из Пути РПЛ — будет тоска. По антуражу и вниманию. При всём уважении. Извините, но жаль», – написал Генич в своём телеграм-канале.

14 мая состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Благодаря этому «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    
Материалы по теме
«Балтика» неожиданно обыграла «Спартак» и вышла в Суперфинал Кубка России по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android