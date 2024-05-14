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ЦСКА поздравил Орешкина с назначением на должность замглавы Администрации Президента РФ

Московский ЦСКА поздравил председателя совета директоров футбольного клуба Максима Орешкина с назначением на пост заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации.

«ПФК ЦСКА поздравляет нашего преданного болельщика Максима Станиславовича Орешкина с назначением на должность заместителя руководителя Администрации Президента РФ!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин произвёл изменения в руководстве своей администрации. Согласно соответствующему указу российского лидера, Максим Орешкин назначен на пост заместителя руководителя администрации президента.

Напомним, Орешкин является председателем совета директоров футбольного клуба ПФК ЦСКА. Он занимает эту должность с 2020 года. Ранее в администрации президента он занимал пост помощника по экономике.