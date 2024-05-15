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«Жирона» уступила «Вильярреалу» в матче Ла Лиги и упустила шанс выйти на второе место

«Жирона» уступила «Вильярреалу» в матче Ла Лиги и упустила шанс выйти на второе место
Аудио-версия:
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Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались каталонская «Жирона» и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступи Хосе Санчес Мартинес. Матч завершился победой «Вильярреала» со счётом 1:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 36-й тур
14 мая 2024, вторник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Траоре – 59'    
Удаления: нет / Фемения – 90+5'

На 59-й минуте единственный гол в матче забил нападающий гостей Бертран Траоре.

После 36 туров чемпионата Испании «Жирона» набрала 75 очков и занимает третье место. «Вильярреал» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработал 51 очко и располагается на восьмой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «Жирона» обыграла «Вильярреал» со счётом 2:1.

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