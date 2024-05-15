Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о матче с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» тоже не лучшим образом играл с «Юнайтед»

Гвардиола — о матче с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» тоже не лучшим образом играл с «Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, какие установки он дал своей команде в перерыве матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Напомним, команды уходили на перерыв при счёте 0:0.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 51'     0:2 Холанд – 90+1'    

«Если вы будете продолжать играть так, то вы проиграете Премьер-лигу. Вы не можете играть на своем уровне. Они люди, и я понимаю давление, оказываемое на них. Даже «Арсенал» не лучшим образом играл в матче с «Манчестер Юнайтед», поскольку они понимали, что если не победят, то не выиграют Премьер-лигу.

То же самое будет и в воскресенье в матче с «Вест Хэмом». Мы также почувствуем давление», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «шпор» благодаря дублю нападающего Эрлинга Холанда.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Де Брёйне вышел на второе место по голевым передачам в истории АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android