Гвардиола — о матче с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» тоже не лучшим образом играл с «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, какие установки он дал своей команде в перерыве матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Напомним, команды уходили на перерыв при счёте 0:0.

«Если вы будете продолжать играть так, то вы проиграете Премьер-лигу. Вы не можете играть на своем уровне. Они люди, и я понимаю давление, оказываемое на них. Даже «Арсенал» не лучшим образом играл в матче с «Манчестер Юнайтед», поскольку они понимали, что если не победят, то не выиграют Премьер-лигу.

То же самое будет и в воскресенье в матче с «Вест Хэмом». Мы также почувствуем давление», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «шпор» благодаря дублю нападающего Эрлинга Холанда.

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