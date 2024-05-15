Реакция Гвардиолы на безумный сейв Ортеги после выхода один на один Сона

Завершился перенесённый матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Матч закончился победой гостей со счётом 2:0. Дублем отметился норвежский форвард Эрлинг Холанд.

На 86-й минуте вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон накрыл прессингом защитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи и отправил нападающего Сон Хын Мина один на один с голкипером «горожан» Штефаном Ортегой. Кореец пробил низом в левый угол, но немец выручил команду ногой. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после эпизода с сейвом упал на газон, не веря в происходящее.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

«Нас спас Штефан Ортега, иначе «Арсенал» — чемпион Премьер-лиги», — сказал Гвардиола об этом эпизоде после матча.

Отметим, бразильский вратарь Эдерсон Мораес был заменён на немца Ортегу на 69-й минуте встречи после того, как защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро влетел в него во вратарской.

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

Клопп и Гвардиола обсуждают игру в гольф: