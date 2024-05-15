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«Манчестер Сити» может установить рекорд по победам подряд в чемпионатах Англии

«Манчестер Сити» может установить рекорд по победам подряд в чемпионатах Англии
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Завершился перенесённый матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 51'     0:2 Холанд – 90+1'    

Эта победа позволила подопечным Хосепа Гвардиола обойти «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии и выйти на первое место. «Манчестер Сити» после 37 матчей АПЛ заработал 88 очков, опережая лондонскую команду на два очка.

Таким образом, «Манчестер Сити» может стать обладателями золотых медалей четвёртый раз подряд. Никому за 135-летнюю историю чемпионата Англии не удалось победить на протяжении четырёх сезонов подряд. В пяти случаях клуб побеждал в чемпионате три раза подряд — «Хаддерсфилд» в 1924-1926 годах, «Арсенал» в 1933-1935 годах, «Ливерпуль» в 1982-1984 годах и «Манчестер Юнайтед» в 1999-2001 годах.

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом», а «Арсенал» примет «Эвертон».

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