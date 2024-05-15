Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался на тему личных претензий к Килиану Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о личных претензиях к нападающему Килиану Мбаппе.

«Я не могу сказать о Килиане ничего негативного, ничего против него не имею. Его поведение всегда было превосходным», – приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. На текущий момент нет официального заявления о том, где Мбаппе продолжит карьеру. Однако ранее СМИ сообщали, что он уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: