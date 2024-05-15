Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» предложил € 10 млн за нападающего «Флуминенсе» Кеннеди

«Краснодар» предложил € 10 млн за нападающего «Флуминенсе» Кеннеди
Аудио-версия:
Комментарии

«Краснодар» предложил € 10 млн за нападающего «Флуминенсе» Джона Кеннеди.

Как сообщает Radio Baixada Santista, в бразильском клубе ответили отказом на данное предложение и выдвинули свою сумму возможного перехода футболиста в размере € 20 млн. Отмечается, что во «Флуминенсе» не готовы снижать стоимость трансфера игрока и рассчитывают на улучшенные предложения из Европы.

В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе московского «Спартака» к Кеннеди, однако красно-белые приобрели нападающего Манфреда Угальде у «Твенте».

Джон является воспитанником «Флуминенсе» и был переведён в основную команду зимой 2021 года. Кеннеди в нынешнем сезоне сыграл за команду 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Нынешнее соглашение 21-летнего нападающего с бразильским клубом рассчитано до декабря 2026 года, а отступные составляют € 50 млн.

Материалы по теме
Экс-тренер «Краснодара» Ивич может возглавить «Фенербахче» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android