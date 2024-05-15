Вендел ответил на вопрос, что у «Зенита» в сезоне-2023/2024 пошло не так

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о результатах команды в сезоне-2023/2024.

После 28 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 51 очком. Лидирует в чемпионате «Динамо» (53 очка). На счету сине-бело-голубых семь поражений.

– Вендел, ты в России с 2020 года. И обычно уже при тебе в мае «Зенит» готовился отмечать чемпионский титул. Что пошло не так в этом сезоне?

— Поражения и ничейные результаты в футболе – такая же часть игры, как и победы. Очень сложно брать титулы постоянно, из года в год. Тем более чемпионат России – тяжёлый турнир с сильными соперниками. В каждом из прошедших матчей мы выходили на поле с одним желанием: набрать три очка. Делали для этого всё возможное, но, к сожалению, не всегда получалось. Однако мы будем бороться за чемпионство до самого конца. И если бог благословит нас, придём к финишу первыми.

– Мы говорим после «Факела». Показалось, что все игроки были очень раздражены и озлоблены ничьей. Описание этих эмоций – правильное по отношению к настроению внутри?

— Конечно, мы были раздражены, ведь потеряли два очка в самой концовке игры. Очень обидно упускать победу в последний момент. К сожалению, нам не удалось увеличить своё преимущество, плюс не был засчитан очень красивый гол Клаудиньо. И в итоге хозяева заработали пенальти. Но это уже прошлое, сейчас мы думаем только о том, чтобы взять максимум очков в оставшихся матчах», — рассказал Вендел корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.