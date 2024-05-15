Вратарь «Балтики» Латышонок: всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ

Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок прокомментировал турнирную ситуацию команды в Российской Премьер-Лиге.

«Я всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ. Готовимся. Сейчас выезд в Ростов. Мы все силы бросим, как и всегда отдаём в каждой игре», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

19 мая «Балтика» проведёт выездной матч 29-го тура РПЛ с «Ростовом». В турнирной таблице чемпионата калининградцы занимают 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. Отставание «Балтики» от зоны стыковых матчей и зоны гарантированного сохранения места в лиге составляет три очка за две игры до финиша.

14 мая «Балтика» обыграла дома «Спартак» со счётом 1:0 в финале Пути регионов Кубка России и вышла в Суперфинал турнира.