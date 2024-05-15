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Вратарь «Балтики» Латышонок: всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ

Вратарь «Балтики» Латышонок: всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ
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Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок прокомментировал турнирную ситуацию команды в Российской Премьер-Лиге.

«Я всем сердцем надеюсь, что «Балтика» сохранит место в РПЛ. Готовимся. Сейчас выезд в Ростов. Мы все силы бросим, как и всегда отдаём в каждой игре», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

19 мая «Балтика» проведёт выездной матч 29-го тура РПЛ с «Ростовом». В турнирной таблице чемпионата калининградцы занимают 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. Отставание «Балтики» от зоны стыковых матчей и зоны гарантированного сохранения места в лиге составляет три очка за две игры до финиша.

14 мая «Балтика» обыграла дома «Спартак» со счётом 1:0 в финале Пути регионов Кубка России и вышла в Суперфинал турнира.

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