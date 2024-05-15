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Вратарь «Балтики» Латышонок ответил, за счёт чего команде удалось прибавить весной

Вратарь «Балтики» Латышонок ответил, за счёт чего команде удалось прибавить весной
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Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок высказался о результатах команды в весенней части сезона-2023/2024.

«Прибавить после зимней паузы удалось за счёт группы игроков, которая пришла в команду. Качественно усилились. На сборах сыгрались», — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 14 мая, «Балтика» вышла в Суперфинал Фонбет Кубка России. Команда Сергея Игнашевича дома обыграла московский «Спартак» с минимальным счётом 1:0.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 28 матчей. В ближайшем туре калининградцы встретятся с «Ростовом» в воскресенье, 19 мая.

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