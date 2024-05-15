Шалимов: минимальная стоимость Тюкавина — € 20 млн

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о возможном переходе форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб. По мнению эксперта, минимальная стоимость 21-летнего российского нападающего в переговорах должна начинаться от € 20 млн. Накануне появились слухи об интересе к Тюкавину со стороны лиссабонской «Бенфики» и мадридского «Атлетико».

«Странно, если говорят про Португалию. Я думаю, что это испанские, французские или итальянские клубы. Думаю, что переговоры должны начинаться от € 20 млн. Тюкавину нужно просто играть, не забивать себе голову. Если придут клубы, будут предложения, тогда посмотрим. Не думаю, что много клубов готовы предложить такую сумму», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.