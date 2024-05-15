Бубнов: с «Зенитом» Тороп провёл, возможно, лучший матч в карьере

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА, отметив игру голкипера армейцев Владислава Торопа. Встреча состоялась в субботу, 11 мая. ЦСКА одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, реализовав пенальти.

«ЦСКА, играя глубоко, позволял игрокам «Зенита» выходить на ударные позиции. Но так здорово играл Тороп, что воспользоваться ситуацией команде Семака всё равно не удавалось. Три мяча сложных вытащил. Конечно, такой удар, как у Зобнина в игре против «Краснодара», ни один вратарь мира не взял бы. Но в целом молодой вратарь армейцев провёл классный матч, возможно, даже лучший в карьере. А в атаке у москвичей моментов тоже не было. Мойзес неплохо пробил, но мяч от штанги в ворота не влетел. Правда, после этого пенальти был назначен», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 28 матчей. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 42 очка. На первом месте находится московское «Динамо», у которого 53 очка.