Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов: хочу узнать, что с Зиньковским. Неужели он прям сдулся? Может, конфликт какой-то

Шалимов: хочу узнать, что с Зиньковским. Неужели он прям сдулся? Может, конфликт какой-то
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Игорь Шалимов выразил непонимание на фоне отсутствия игровой практики у полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского. Эксперт допустил, что у Зиньковского мог произойти конфликт внутри команды. Шалимов не верит, что Антон действительно «сдулся», ведь раньше он показывал высокий уровень игры и даже конкурировал на равных с Квинси Промесом.

«Мне бы хотелось узнать, что произошло с Зиньковским. Может, там конфликт какой‑то. Зиньковский, обладая такими качествами, раньше показывал отличную игру. Промеса даже передвинули на другую позицию. Неужели Зиньковский прям сдулся?» — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Таким образом, красно-белые вылетели из турнира.

Материалы по теме
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android