Шалимов: хочу узнать, что с Зиньковским. Неужели он прям сдулся? Может, конфликт какой-то

Известный российский специалист Игорь Шалимов выразил непонимание на фоне отсутствия игровой практики у полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского. Эксперт допустил, что у Зиньковского мог произойти конфликт внутри команды. Шалимов не верит, что Антон действительно «сдулся», ведь раньше он показывал высокий уровень игры и даже конкурировал на равных с Квинси Промесом.

«Мне бы хотелось узнать, что произошло с Зиньковским. Может, там конфликт какой‑то. Зиньковский, обладая такими качествами, раньше показывал отличную игру. Промеса даже передвинули на другую позицию. Неужели Зиньковский прям сдулся?» — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, накануне «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России. Таким образом, красно-белые вылетели из турнира.