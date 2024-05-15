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Полузащитник «Зенита» Вендел: иногда я оступаюсь — но впредь такого не будет

Полузащитник «Зенита» Вендел: иногда я оступаюсь — но впредь такого не будет
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Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел ответил на мнение о том, что у него нет стопроцентной концентрации на футболе.

– Осенью кто-то говорил про тебя: «Вендел играл бы в «Реале», если бы его голова была занята только футболом». Чем занята голова Вендела, помимо футбола?
– Ничего такого особенного там нет. Моя цель – играть в футбол, просто играть в футбол. Думаю лишь об этом. Всё, что у меня на уме, – быть профессиональным футболистом и помогать «Зениту» достигать его лучшего уровня. Вот и всё. Да, иногда я оступаюсь, допускаю промахи, но впредь такого не будет.

– Некоторые говорят, что всё это связано в том числе с твоей большой привязанностью к родине. Дом – это самое важное, что есть в твоей жизни?
– Да, абсолютно. Это самое важное.

– Я видел кучу фото и видео, как в Бразилии ты можешь пойти во двор с парнями и много часов играть на площадке, которая сильно отличается от тех, которые есть в «Зените». Зачем тебе это?
– Это просто привычка проводить время с друзьями. Дань памяти нашей многолетней дружбе. Сначала мы рубимся целый день в футбол, потом вместе готовим мясо, ужинаем, болтаем. Мне этого очень не хватает, поэтому, когда у меня есть всего месяц отпуска, чтобы насладиться компанией близких людей, я использую это время на всю катушку. Мы играем в футбол, футволей – это здорово отвлекает и разгружает голову. К тому же можно отточить кое-какие навыки и трюки на той площадке, куда мы приходим, — рассказал Вендел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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