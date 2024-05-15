«Лион» представил домашнюю форму на сезон-2024/2025

Французский «Лион» на официальном сайте представил новую домашнюю форму, в которой футболисты клуба будут выступать в сезоне-2024/2025.

«Новая домашняя футболка лионского клуба вдохновлена ​​двумя реками, которые пересекают мегаполис: Роной и Соной.

Фото: ФК «Лион»

Как и у реки и её притока, от V-образного выреза футболки начинаются две красные и синие полосы. Затем Сона становится красной, а Рона — синей. Линии идут бок о бок вдоль майки, пока не исчезнут и не образуют одну в центре, символизируя слияние как эмблему города», — написано в заявлении «Лиона».

Отмечается, что женская и мужская команды сыграют в новой форме уже в мае.

«Лион» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 50 очков за 33 матча.