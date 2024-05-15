Бразильский политик заявил, что Нино был вызван в сборную, чтобы быть проданным в «Зенит»

Актёр и политик Александр Фрота сравнил назначение федерального депутата Николаса Феррейры на пост главы комитета Палаты по образованию Бразилии с вызовом защитника Нино в национальную команду.

«Дело даже не в Николасе. Это соглашения. Потом забываются, понимаете!? Это находится за пределами понимания населения и людей, желающих поставить это под сомнение. Это соглашения, которые заключаются со сторонами. Всё имеет договоренность. Его здесь нет, потому что он нравится ребятам. Он там, потому что, уверяю вас, вечеринка продолжается, а он даже об этом не знает. Он выиграл, чтобы остаться там. «Николас остался там, чтобы мы вошли с таким-то здесь, с таким-то там». Там так это работает.

Примерно то же самое сделал Диниз с позором того защитника «Флуминенсе», который играет в «Зените». Тот, кто пробыл в сборной Бразилии две игры… Нино! Нино в сборной Бразилии не играет. Диниз знал, что он едет в «Зенит», и взял парня на три игры. После того как парень надел футболку сборной Бразилии и сфотографировался, цена выросла! Он сказал ему: «Пока, не забудь мои 5%, когда приедешь, с первой зарплатой отправишь их мне, это я тебя туда отправил», — приводит слова Фроты Itatiaia.com со ссылкой на Futeboteco.