Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: позиции Слишковича не пошатнулись, он же не будет забивать вместо футболистов

Гладилин: позиции Слишковича не пошатнулись, он же не будет забивать вместо футболистов
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича. Вчера, 14 мая, «Спартак» завершил борьбу за Кубок России, проиграв «Балтике» со счётом 0:1.

«Нельзя сказать, что «Спартак» начали рано хвалить. Они же не девушки, а профессионалы. Команда показывала хорошую игру, с сильными соперниками добивались результата. А позиции Слишковича не пошатнулись, к нему нет претензий. Команда играла достойно с «Балтикой», а нереализованные моменты — претензии к исполнительскому мастерству футболистов. Слишкович же не будет забивать за них», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!
Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android