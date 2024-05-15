Гладилин: позиции Слишковича не пошатнулись, он же не будет забивать вместо футболистов

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича. Вчера, 14 мая, «Спартак» завершил борьбу за Кубок России, проиграв «Балтике» со счётом 0:1.

«Нельзя сказать, что «Спартак» начали рано хвалить. Они же не девушки, а профессионалы. Команда показывала хорошую игру, с сильными соперниками добивались результата. А позиции Слишковича не пошатнулись, к нему нет претензий. Команда играла достойно с «Балтикой», а нереализованные моменты — претензии к исполнительскому мастерству футболистов. Слишкович же не будет забивать за них», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.