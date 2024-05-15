Экс-тренер «Динамо» Кульчий: я сразу говорил, что Тюкавин будет мини-Холандом

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Александр Кульчий высказался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Я работал с ребятами в молодёжке и во второй команде, поэтому хорошо знал их качества. А при Шварце они (Тюкавин и Захарян. — Прим. «Чемпионата») стали постоянно тренироваться с основой. Тогда вместе с Сандро в «Динамо» приехал Андрей Воронин. Я ему сразу сказал про Костю: «Возьми шефство над белобрысым. Это будет мини-Холанд», — приводит слова Кульчия Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.