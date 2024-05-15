Сергей Ташуев: у футболистов «Зенита» банально не горят глаза

Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре «Зенита» во второй половине сезона-2023/2024.

«Петербуржцы в последнее время совсем не радуют. Если сравнить их со швейцарским ножом, то он будто затупился. При этом с ходу и не скажешь, какой конкретно винтик сломался. Опять же, мы не видели, как Семак готовил подопечных зимой. Возможно, действительно не хватает мотивации. Тяжело настраиваться на борьбу за шестой комплект золотых медалей, как за первый. У ребят банально не горят глаза», — приводит слова Ташуева RT.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка за два тура до конца сезона. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет с «Ахматом» на выезде. Сегодня, 15 мая, сине-бело-голубые проведут ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра начнётся в 20:45 по московскому времени.