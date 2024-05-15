Гаджи Гаджиев рассказал, с какими задачами создавалась команда в Махачкале

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как создавалась команда и какие были первоначальные задачи.

«Изначально она создавалась не как «Динамо» и финансировалась всего тремя людьми. Мы свои средства тратили, чтобы пацаны играли в футбол. Два года мы поднимали ребят, и они потом неплохо уходили в клубы Первой лиги. Задача была в развитии местной федерации футбола. Мы подписали договор с Александром Дюковым. Активно включился и глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов. Он при первой же встрече заявил, что главная задача в том, чтобы мальчишки везде играли в футбол», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Махачкалинское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 32 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», заработав 60 очков.