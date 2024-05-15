Экс-арбитр Лапочкин заявил, что к «Спартаку» не было особого отношения в сезон чемпионства

Бывший арбитр Сергей Лапочкин заявил, что к московскому «Спартаку» не было особого отношения в сезоне-2016/2017, когда красно-белые стали чемпионами России. Напомним, с тех пор «Спартак» не становился чемпионом страны.

— 2017-й год. Сезон-2016/2017. Было ли когда-нибудь такое, чтобы просили, чтобы «Спартак» судили получше? Была от Мутко такая просьба?

— Нет. Я никогда об этом не слышал. Я сейчас скажу, в том сезоне те игры, которые я судил «Спартака», они все выиграли. Но это ни о чём не говорит, потому что была одна из игр «Глушаков — это похороны». Я судил ту игру, какая-то 94-я минута была, когда он гол забил. Это был победный гол тогда, ну это судья, что ли? — сказал Сергей Лапочкин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»