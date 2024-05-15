Зиньковский прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал вылет своей команды из Кубка России. Накануне красно-белые проиграли «Балтике» в финале Пути регионов Кубка со счётом 0:1. Калининградцы вышли в Суперфинал Кубка, а «Спартак» вылетел из турнира.

«После матча с «Балтикой» эмоции отрицательные, естественно. Хотели быть в финале в «Лужниках» и повторить историю. Не получилось, к сожалению. «Балтику» с победой.

Мы создали много моментов. Во втором тайме игра была под контролем, в плане моментов и их создания. Но не получилось забить. Много было моментов. Надо будет пересмотреть. Много моментов не забили.

Мы расстроены и извиняемся перед болельщиками — команда и я лично», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.