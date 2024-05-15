Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зиньковский прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

Зиньковский прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал вылет своей команды из Кубка России. Накануне красно-белые проиграли «Балтике» в финале Пути регионов Кубка со счётом 0:1. Калининградцы вышли в Суперфинал Кубка, а «Спартак» вылетел из турнира.

«После матча с «Балтикой» эмоции отрицательные, естественно. Хотели быть в финале в «Лужниках» и повторить историю. Не получилось, к сожалению. «Балтику» с победой.

Мы создали много моментов. Во втором тайме игра была под контролем, в плане моментов и их создания. Но не получилось забить. Много было моментов. Надо будет пересмотреть. Много моментов не забили.

Мы расстроены и извиняемся перед болельщиками — команда и я лично», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Спартак» выступил с заявлением после вылета из Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android