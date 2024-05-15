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Сперцян, Пруцев, Миранчук — номинанты на приз лучшему полузащитнику сезона в РПЛ

Сперцян, Пруцев, Миранчук — номинанты на приз лучшему полузащитнику сезона в РПЛ
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В число номинантов на награду лучшему полузащитнику Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 попали Эдуард Сперцян из «Краснодара», Данил Пруцев из «Спартака» и Антон Миранчук из «Локомотива».

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. «Краснодар» занимает третье место. «Локомотив», за который выступает Антон Миранчук, занимает четвёртое. «Спартак» расположился на пятой строчке. Напомним, ранее стали известны имена финалистов в номинации «Игрок сезона» Российской Премьер-Лиги. За престижную индивидуальную награду поборются сразу 10 футболистов.

Чемпионат России сезона-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. Матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут в одно время.

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