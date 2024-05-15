«Зенит» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45
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15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» забил Александр Ерохин.
Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1.
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