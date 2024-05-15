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Источник: ФИФА наложила на «Рубин» запрет на регистрационные действия

Источник: ФИФА наложила на «Рубин» запрет на регистрационные действия
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ФИФА наложила на казанский «Рубин» запрет на регистрационные действия. Он будет действовать в течение трёх трансферных окон. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что казанцы продлили контракт с главным тренером команды Рашидом Рахимовым. Об этом объявил комментатор Константин Генич.

Отметим, казанский «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 41 очко в 28 турах.

Напомним, 11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Встречу принимал стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой казанской команды со счётом 3:1.

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