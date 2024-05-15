Алисон и Салах — главные трансферные цели клубов Саудовской Аравии — The Guardian

Игроки «Ливерпуля» — 31-летний вратарь Алисон Бекер и 31-летний Мохамед Салах — являются главными трансферными целями для усиления саудовских клубов, сообщает издание The Guardian.

По информации источника, этим летом клубы чемпионата Саудовской Аравии проведут ещё одну волну громких трансферов в попытке повысить свою репутацию. Салах и Алисон — те игроки, на которых ближневосточные команды обратят внимание в первую очередь.

Напомним, в нынешнем сезоне Алисон принял участие в 31 матче во всех турнирах, 10 из которых он сыграл «на ноль». Салах же провёл 43 матча во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 14 результативных передач. «Ливерпуль» набрал 79 очков. Подопечные Юргена Клоппа находятся на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.