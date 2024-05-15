В ФНЛ отреагировали на драку футболистов «Енисея»

В пресс-службе Первой лиги (ФНЛ) высказались по поводу информации о нападении футболистов «Енисея» на семью в Красноярске.

«Совсем недавно получили данные сведения, связанные с игроками «Енисея», о конфликте, который произошёл за пределами футбольного поля. Будем подробно разбираться в ситуации. Лига запросила информацию у клуба и взаимодействует с органами внутренних дел региона, которые проводят расследования по данному вопросу, чтобы полностью разобраться в происшествии.

ФНЛ против любых противоправных действий, связанных с футболистами, где бы они ни были – на поле или за его пределами», — сказали в пресс-службе ФНЛ корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, ранее появились сообщения о драке, произошедшей в Советском районе, футболистов «Енисея» с семьёй отдыхающих. По данным источника, виновниками конфликта, случившегося в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.