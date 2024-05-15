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«Райо Вальекано» дома в меньшинстве победил «Гранаду» в 36-м туре Ла Лиги

«Райо Вальекано» дома в меньшинстве победил «Гранаду» в 36-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Гранада». Игра прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился победой «Райо» со счётом 2:1.

Испания - Примера . 36-й тур
15 мая 2024, среда. 20:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Лежён – 23'     2:0 де Фрутос – 80'     2:1 Бое – 89'    
Удаления: Трехо – 5' / нет

Ещё на пятой минуте у «Райо Вальекано» удалился атакующий полузащитник Оскар Трехо. На 23-й минуте хозяева сумели забить гол в меньшинстве. Отличился центральный защитник Флорьян Лежён. Уже во втором тайме на 80-й минуте Хорхе де Фрутосу удалось поразить ворота «Гранады» ещё один раз. На 89-й минуте гостям всё-таки удалось размочить счёт. Отличился аргентинский нападающий Лукас Бое.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Райо Вальекано» набрал 38 очков за 36 матчей и идёт на 14-й строчке. «Гранада» уже вылетела из Ла Лиги, располагаясь на 19-м месте и, проведя столько же матчей, заработала 21 очко. Первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024 занимает мадридский «Реал», который 4 мая досрочно стал чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона.

Турнирная таблица Ла Лиги
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