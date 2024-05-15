Артур: в раздевалке «Зенит» был глоток свежего воздуха. Давно не было побед

Нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс высказался о настроении в раздевалке после победы над московским ЦСКА в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен).

«В раздевалке был глоток свежего воздуха. Заразительная радость, потому что давно не было таких побед, приятных эмоций. Сегодня мы их получили. Особенно приятно, что это произошло на нашем стадионе перед нашими болельщиками. Это глоток эмоций для нас», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).