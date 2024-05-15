«Челси» обыграл «Брайтон» в матче 34-го тура АПЛ

15 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встречались «Брайтон» и лондонский «Челси». Игра проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу лондонцев.
У гостей забили Коул Палмер и Кристофер Нкунку. Хозяева ответили точным ударом в исполнении Дэнни Уэлбека.
Теперь на счету столичного клуба 60 очков. После 37 туров он занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Что касается «Брайтона», то он с 48 очками занимает 10-е место в таблице.
В первом круге английской Премьер-лиги эти команды уже встречались в очной игре. Это произошло 3 декабря 2023 года в рамках 14-го тура АПЛ. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу лондонского клуба.
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