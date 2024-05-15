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«Челси» обыграл «Брайтон» в матче 34-го тура АПЛ

«Челси» обыграл «Брайтон» в матче 34-го тура АПЛ
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15 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встречались «Брайтон» и лондонский «Челси». Игра проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу лондонцев.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 34'     0:2 Нкунку – 64'     1:2 Уэлбек – 90+7'    
Удаления: нет / Джеймс – 88'

У гостей забили Коул Палмер и Кристофер Нкунку. Хозяева ответили точным ударом в исполнении Дэнни Уэлбека.

Теперь на счету столичного клуба 60 очков. После 37 туров он занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Что касается «Брайтона», то он с 48 очками занимает 10-е место в таблице.

В первом круге английской Премьер-лиги эти команды уже встречались в очной игре. Это произошло 3 декабря 2023 года в рамках 14-го тура АПЛ. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу лондонского клуба.

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