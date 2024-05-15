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Андрей Мостовой: столкновение Алипа и Торопа — страшно. У Нурика железная голова

Андрей Мостовой: столкновение Алипа и Торопа — страшно. У Нурика железная голова
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался об эпизоде с травмой вратаря ЦСКА Владислава Торопа в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.).

«Я был в ста метрах от эпизода с Торопом. Увидел просто, что столкнулись. Потом повтор увидел — страшно. Нурик — железная голова. Никому не советую с ним сталкиваться. Здоровья Торопу!» — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).

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