Ахметов: в финале «Балтика» отдаст всё, чтобы победить. «Зенит» — тоже

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о предстоящем матче с «Балтикой» после выхода в Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу. Клуб из Петербурга по итогу двух матчей финала Пути РПЛ обыграл ЦСКА.

«В финале «Балтика» отдаст всё, чтобы выиграть, да и мы тоже. Будет очень тяжёлая игра. Будем настраиваться максимально.

В том году играли в «Лужниках», хороший финал был. Мне понравилось там играть. Неважно где. Главное — победить», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0. Таким образом, победителя пришлось определять по пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты сине-бело-голубых (5:4).