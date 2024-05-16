Вратарь ЦСКА Шайхутдинов рассказал о поддержке со стороны Игоря Акинфеева

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал, что капитан армейцев Игорь Акинфеев поддержал его перед выходом на поле в ответном финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 по пен).

«Было нетяжело сохранить концентрацию при давлении. Были мысли, голова всё время включена. Я первый раз на стадионе с такой командой. Не тяжело было сохранять концентрацию, но и моментов они почти не создали. Так что можно сказать, что повезло.

Игорь сказал: «Не переживай!». Перед пенальти дал какие-то советы и всё. От него шла главная поддержка и когда выходил на поле, и в перерыве, и после игры», — передает слова Шайхутдинова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В первом тайме минувшего матча Шайхутдинов заменил Владислава Торопа, которому диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга.