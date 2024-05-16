Хомуха: меня не удивило, что «Зенит» заранее объявил о продлении контракта с Семаком

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мыслями о повышении зарплат футболистам сине-бело-голубых и продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

«Меня не удивило, что клуб заранее объявил о продлении контракта с Семаком и повышении зарплат футболистам. Это, наоборот, мотивирует и тренерский штаб, и футболистов. Это доверие должно повлиять положительно», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина объявила, что 25 мая, в день 99-летия клуба, с Сергеем Семаком будет продлён контракт на пять лет. Также сине-бело-голубые повысят зарплату ключевым футболистам и тренерскому штабу.

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место с 51 очком, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.