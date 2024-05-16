Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сельта» дома одержала волевую победу над «Атлетиком» Бильбао в 36-м туре Ла Лиги

«Сельта» дома одержала волевую победу над «Атлетиком» Бильбао в 36-м туре Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Атлетик» Бильбао. Игра прошла на стадионе «Балаидос» (Виго, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Матч закончился волевой победой «Сельты» со счётом 2:1.

Испания - Примера . 36-й тур
15 мая 2024, среда. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Беренгер – 23'     1:1 Сведберг – 68'     2:1 Альварес – 71'    

На 23-й минуте открыл счёт нападающий «Атлетика» Алекс Беренгер. Счёт сохранялся таким до середины второго тайма, в котором хозяева смогли изменить исход встречи за три минуты. На 68-й минуте отличился полузащитник «Сельты» Уиллот Сведберг, а на 71-й — полузащитник Уго Альварес.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Сельта» набрала 37 очков за 36 матчей и идёт на 15-й строчке. «Атлетик Бильбао», находясь на пятом месте, в зоне Лиги Европы, и проведя столько же матчей, заработал 62 очка. Первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024 занимает мадридский «Реал», который 4 мая досрочно стал чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона.

Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Жирона» уступила «Вильярреалу» в матче Ла Лиги и упустила шанс выйти на второе место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android