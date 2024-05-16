«Сельта» дома одержала волевую победу над «Атлетиком» Бильбао в 36-м туре Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Атлетик» Бильбао. Игра прошла на стадионе «Балаидос» (Виго, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Матч закончился волевой победой «Сельты» со счётом 2:1.

На 23-й минуте открыл счёт нападающий «Атлетика» Алекс Беренгер. Счёт сохранялся таким до середины второго тайма, в котором хозяева смогли изменить исход встречи за три минуты. На 68-й минуте отличился полузащитник «Сельты» Уиллот Сведберг, а на 71-й — полузащитник Уго Альварес.

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«Сельта» набрала 37 очков за 36 матчей и идёт на 15-й строчке. «Атлетик Бильбао», находясь на пятом месте, в зоне Лиги Европы, и проведя столько же матчей, заработал 62 очка. Первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024 занимает мадридский «Реал», который 4 мая досрочно стал чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона.