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Почеттино прокомментировал борьбу «Челси» за еврокубки после победы в матче с «Брайтоном»

Почеттино прокомментировал борьбу «Челси» за еврокубки после победы в матче с «Брайтоном»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о борьбе «Челси» за еврокубковое место после победы в перенесённом матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1).

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 34'     0:2 Нкунку – 64'     1:2 Уэлбек – 90+7'    
Удаления: нет / Джеймс – 88'

«Я очень доволеню. Благодаря трём очкам сегодня мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с «Борнмутом» бороться за место в еврокубках. Конкуренция в АПЛ всегда очень напряжённая, а чемпионат Англии – самая сложная лига в мире», – приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент на счету «Челси» 60 очков. После 37 туров команда Почеттино занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. У идущего на пятой строчке «Тоттенхэма» 63 балла. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», идущие на седьмой и восьмой позициях отстают от «пенсионеров» также на три очка.

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