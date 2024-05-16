Почеттино прокомментировал борьбу «Челси» за еврокубки после победы в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о борьбе «Челси» за еврокубковое место после победы в перенесённом матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1).

«Я очень доволеню. Благодаря трём очкам сегодня мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с «Борнмутом» бороться за место в еврокубках. Конкуренция в АПЛ всегда очень напряжённая, а чемпионат Англии – самая сложная лига в мире», – приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент на счету «Челси» 60 очков. После 37 туров команда Почеттино занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. У идущего на пятой строчке «Тоттенхэма» 63 балла. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», идущие на седьмой и восьмой позициях отстают от «пенсионеров» также на три очка.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: