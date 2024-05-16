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Чемпион России в составе «Рубина» назвал «слабым» нынешний уровень РПЛ

Чемпион России в составе «Рубина» назвал «слабым» нынешний уровень РПЛ
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Бывший футболист «Рубина» и чемпион России в составе казанской команды Гёкдениз Карадениз высказался об уровне нынешней Российской Премьер-Лиги.

«Раньше российский чемпионат был лучше, были сильнее команды. Сейчас слабый стал. На это есть причины. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше», – приводит слова Карадениза «РИА Новости Спорт».

Напомним, турецкий футболист выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 год. Карадениз выигрывал с «Рубином» два чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка России и бронзовые медали РПЛ. Полузащитник также завершил карьеру в Казани.

Отметим, что за два тура до конца чемпионата России «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Зенит» занимает второе место, записав в свой актив 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (50).

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