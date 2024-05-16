Месси остался вне заявки на матч «Интер Майами» с «Орландо Сити» в МЛС

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустит матч с «Орландо Сити» в МЛС. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее сообщалось, что аргентинец может пропустить эту встречу из-за дискомфорта в колене, вызванного небольшим повреждением.

Отметим, уругвайский форвард команды Луис Суарес начнёт игру с первых минут, как и испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс. Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба вернулся в состав после травмы, но остался в запасе.

В нынешнем сезоне в активе Месси в МЛС 10 голов и 13 результативных передач в девяти матчах за клуб. На данный момент «Интер Майами» с 27 очками за 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Монреаль Импэкт» с 12 очками расположился на 20-й строчке сводной таблицы.

Материалы по теме Месси может пропустить матч с «Орландо Сити» в МЛС

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»: