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Месси остался вне заявки на матч «Интер Майами» с «Орландо Сити» в МЛС

Месси остался вне заявки на матч «Интер Майами» с «Орландо Сити» в МЛС
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустит матч с «Орландо Сити» в МЛС. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

США - Major League Soccer . МЛС
16 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Орландо Сити
Орландо
2-й тайм
0 : 0
Интер Майами
Майами

Ранее сообщалось, что аргентинец может пропустить эту встречу из-за дискомфорта в колене, вызванного небольшим повреждением.

Отметим, уругвайский форвард команды Луис Суарес начнёт игру с первых минут, как и испанский опорный полузащитник Серхио Бускетс. Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба вернулся в состав после травмы, но остался в запасе.

В нынешнем сезоне в активе Месси в МЛС 10 голов и 13 результативных передач в девяти матчах за клуб. На данный момент «Интер Майами» с 27 очками за 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Монреаль Импэкт» с 12 очками расположился на 20-й строчке сводной таблицы.

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