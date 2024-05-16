В «Рубине» прокомментировали ситуацию с баном на регистрацию новичков от ФИФА

Пресс-служба «Рубина» высказалась о ситуации с наложенным запретом на регистрацию новичков. Бан был наложен ФИФА из-за невыплат денег за трансфер Оливера Абильдгора.

«Наш клуб действительно получал уведомление о наложении запрета на регистрацию новичков от ФИФА, который связан со сложностью осуществления финансового перевода (условный платёж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильдгора.

Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент ФК «Рубин» решает данный вопрос по осуществлению транша. После проведения платежа данный запрет будет снят», — приводит слова пресс-службы «Рубина» «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что на «Рубин» наложен запрет на регистрацию новичков на три трансферных окна.

Отметим, казанский «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 41 очко в 28 турах.

Материалы по теме Источник: ФИФА наложила на «Рубин» запрет на регистрационные действия

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