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Семак отреагировал на вопрос о возможном переносе Суперфинала Кубка России в Петербург

Семак отреагировал на вопрос о возможном переносе Суперфинала Кубка России в Петербург
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о своём отношении к идее возможного переноса матча Суперфинала Кубка России с калининградской «Балтикой» с московского стадиона «Лужники» на «Ростех Арену» в Калининграде или «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как бы я отнёсся к идее перенести эту игру в Калининград или Санкт-Петербург? Не могу ответить на этот вопрос. Как и на многие другие вопросы по формату Кубка. Здесь много дискуссий и по спортивной составляющей, и по неспортивной. Мы не участвуем никак ни в обсуждении. Наше дело работать, выходить, играть и стараться побеждать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня на московской арене «Лужники», стартовый свисток матча прозвучит в 18:00. Ранее стало известно, что в матче за трофей сыграют калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит».

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