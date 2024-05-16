Семак отреагировал на вопрос о возможном переносе Суперфинала Кубка России в Петербург

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о своём отношении к идее возможного переноса матча Суперфинала Кубка России с калининградской «Балтикой» с московского стадиона «Лужники» на «Ростех Арену» в Калининграде или «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Как бы я отнёсся к идее перенести эту игру в Калининград или Санкт-Петербург? Не могу ответить на этот вопрос. Как и на многие другие вопросы по формату Кубка. Здесь много дискуссий и по спортивной составляющей, и по неспортивной. Мы не участвуем никак ни в обсуждении. Наше дело работать, выходить, играть и стараться побеждать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня на московской арене «Лужники», стартовый свисток матча прозвучит в 18:00. Ранее стало известно, что в матче за трофей сыграют калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит».